Khutbah Idulfitri 1447 H, Ma'ruf Amin Singgung Perbedaan dalam Kehidupan Bermasyarakat

JAKARTA – Wakil Presiden RI (Wapres RI) ke-13 KH Ma'ruf Amin menyampaikan khutbah Shalat Idulfitri 1447 H di Lapangan Balai Kota Jakarta pada Sabtu (21/3/2026). Dalam khutbahnya, beliau membahas mengenai perbedaan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

"Kehidupan bangsa kita adalah kehidupan yang majemuk, ada banyak suku, ada banyak budaya, ada banyak latar belakang. Jika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, ia bisa menjadi konflik. Tapi jika perbedaan dirajut dengan silaturahmi, ia menjadi harmoni kehidupan seperti sebuah simfoni," ujar Ma'ruf Amin di Balai Kota Jakarta, Sabtu.

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipersatukan dalam harmoni. Itulah yang disebut sebagai simfoni kemenangan. Selama Ramadan yang penuh ibadah dan amal saleh, seseorang kembali kepada fitrahnya. Namun, untuk bisa menjadi fitrah setiap saat bukan perkara mudah.

"Ada saja halangan dan rintangan untuk bisa mencapai hal itu. Oleh karena itu, setiap orang beriman disyariatkan untuk selalu memohon petunjuk Allah SWT. Keimanan seorang muslim tidak selalu dalam keadaan konstan, ajek, konsisten. Ia dinamis, kadang naik dan kadang turun. Oleh karena itu, kita selalu mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus," tuturnya.