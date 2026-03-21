Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Khutbah Idulfitri 1447 H, Ma'ruf Amin Singgung Perbedaan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |11:23 WIB
Wapres Ke-13 RI KH Maruf Amin.
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden RI (Wapres RI) ke-13 KH Ma'ruf Amin menyampaikan khutbah Shalat Idulfitri 1447 H di Lapangan Balai Kota Jakarta pada Sabtu (21/3/2026). Dalam khutbahnya, beliau membahas mengenai perbedaan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

"Kehidupan bangsa kita adalah kehidupan yang majemuk, ada banyak suku, ada banyak budaya, ada banyak latar belakang. Jika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, ia bisa menjadi konflik. Tapi jika perbedaan dirajut dengan silaturahmi, ia menjadi harmoni kehidupan seperti sebuah simfoni," ujar Ma'ruf Amin di Balai Kota Jakarta, Sabtu.

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipersatukan dalam harmoni. Itulah yang disebut sebagai simfoni kemenangan. Selama Ramadan yang penuh ibadah dan amal saleh, seseorang kembali kepada fitrahnya. Namun, untuk bisa menjadi fitrah setiap saat bukan perkara mudah.

"Ada saja halangan dan rintangan untuk bisa mencapai hal itu. Oleh karena itu, setiap orang beriman disyariatkan untuk selalu memohon petunjuk Allah SWT. Keimanan seorang muslim tidak selalu dalam keadaan konstan, ajek, konsisten. Ia dinamis, kadang naik dan kadang turun. Oleh karena itu, kita selalu mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208136//tahanan_kpk-57n8_large.jpg
Tahanan KPK Gelar Sholat Idul Fitri di Gedung Merah Putih, Gus Yaqut Tak Terlihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/338/3208126//pramono-9UoH_large.jpg
Pramono-Rano Sholat Id Bersama Ma'ruf Amin di Balai Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208125//jokowi-6u0s_large.jpg
Jokowi Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Bina GBK, Disambut Jemaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/470/3208123//masjid_ikn-8gWc_large.jpg
Masjid Negara IKN Gelar Sholat Idul Fitri Perdana, Terbuka untuk Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/614/3208016//sholat_id-SnFh_large.jpeg
Bacaan Takbir 7 Kali dan 5 Kali di Sholat Idul Fitri 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/614/3208015//sholat_id-JvYe_large.jpeg
Sholat Ied 2026 Jam Berapa? Ini Batas Waktu Pelaksanaannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement