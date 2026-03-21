Tahanan KPK Gelar Sholat Idul Fitri di Gedung Merah Putih, Gus Yaqut Tak Terlihat

JAKARTA - Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan sholat Idulfitri 1447 Hijriah di Gedung Merah Putih KPK, hari ini. Ibadah tersebut difasilitasi sebagai bagian dari layanan khusus bagi para tahanan dalam momentum hari raya keagamaan umat Muslim.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sholat Idulfitri digelar sejak pukul 06.30 WIB di Masjid Gedung Merah Putih KPK. Para tahanan tampak diantar menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan. Ibadah kemudian selesai sekitar pukul 07.03 WIB.

Sejumlah tahanan KPK yang terlihat mengikuti sholat Id di antaranya Bupati Pati nonaktif Sudewo, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, hingga mantan Staf Khusus (Stafsus) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex. Selain itu, tampak pula Irvian Bobby Mahendro selaku mantan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3, Bupati nonaktif Lampung Tengah Ardito Wijaya, serta mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Namun, dari para tahanan yang keluar, tidak terlihat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. iNews Media Group sempat menunggu hingga seluruh rangkaian selesai, namun Yaqut tidak tampak keluar bersama tahanan lainnya. KPK pun belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait keberadaan Yaqut dalam pelaksanaan sholat tersebut.

Dari sejumlah tahanan yang terlihat, hanya Sudewo yang memberikan keterangan kepada awak media. Ia menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus permohonan maaf kepada warga Kabupaten Pati.

“Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri kepada warga Kabupaten Pati, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Sudewo usai menjalani sholat Idulfitri, Sabtu (21/3/2026).