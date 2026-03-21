Wapres Gibran Bersama Keluarga Tiba di Masjid Istiqlal untuk Sholat Id

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta, untuk menunaikan ibadah sholat Idulfitri 1447 Hijriah pada pagi ini.

Iring-iringan mobil yang mengantar Wakil Presiden terpantau tiba di Kompleks Al-Malik Masjid Istiqlal sekitar pukul 06.45 WIB, Sabtu (21/3/2026).

Begitu turun dari mobil Alphard yang ditumpanginya, Gibran terlihat mengenakan setelan kemeja putih bermotif batik, celana panjang hitam, lengkap dengan kopiah.

Putra sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu datang bersama keluarga, didampingi istrinya, Selvi Ananda, serta dua buah hatinya, yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah.

Kedatangan Gibran dan keluarga disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

Diketahui, sholat Idulfitri di Masjid Istiqlal dimulai pukul 07.00 WIB dan terbuka untuk masyarakat umum.

Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti sholat Id agar datang lebih awal, bahkan sebelum waktu subuh, jika ingin mendapatkan tempat di dalam masjid.

“Karena begitu padatnya, bahkan sebelum waktu subuh sudah mengambil tempat di bagian dalam Masjid Istiqlal. Jadi kalau ingin mendapatkan tempat di dalam masjid, saya kira lebih awal lebih bagus,” ujarnya.

Tahun ini, sholat Id akan dipimpin oleh Imam Dr. KH Ahmad Husni Ismail, dengan khatib Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhadi Hasan, yang mengusung tema “Kemenangan Idulfitri Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan”.