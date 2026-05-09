Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Logo dan Nama Dicatut untuk Open Donasi, KPK Tegaskan Tak Terlibat!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |14:22 WIB
Logo dan Nama Dicatut untuk Open Donasi, KPK Tegaskan Tak Terlibat!
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, tidak terlibat dalam kegiatan penggalangan dana bertajuk Open Donasi Jambore Anak Yatim Al Hilal 2026. KPK menyebut poster yang beredar hanya mencatut nama dan logo lembaga antirasuah tersebut.

"Informasi permintaan donasi yang mencatut nama pimpinan/deputi serta menggunakan logo KPK pada poster kegiatan ‘Open Donasi Jambore Anak Yatim Al Hilal 2026’ adalah tidak benar, dan tidak memiliki hubungan dengan KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (9/5/2026).

Budi menjelaskan, pihak yang mengatasnamakan KPK juga terdeteksi menghubungi sejumlah kepala daerah, melalui aplikasi pesan untuk meminta donasi. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada.

“Penyalahgunaan identitas lembaga seperti ini tentu kami sesalkan karena berpotensi menyesatkan publik,” katanya.

KPK juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penggalangan dana lain yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Menurut Budi, masyarakat dapat memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi KPK, seperti Instagram @official.kpk, situs resmi KPK, maupun Call Center 198.

“KPK juga akan menelusuri lebih lanjut pihak-pihak yang menggunakan identitas KPK tanpa hak dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pencemaran nama baik Donasi KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217298//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-nXMj_large.jpg
Saksi Kasus Bea Cukai Lari Usai Diperiksa, KPK Duga Ada Penerimaan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217287//ahmad_dedi_kabur-EtfI_large.jpg
Saksi Kasus Bea Cukai Kabur Usai Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217270//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-m0Pp_large.jpg
KPK Respons Laporan Dugaan Penyelewengan APBD Sulawesi Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217181//mensos_saifullah_yusuf-UCX1_large.jpg
Mensos Konsultasi ke KPK Terkait Pengadaan, Ngaku Banyak Dapat Masukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217174//tersangka_gus_yaqut-bP5F_large.jpg
Usai Perpanjangan Tahanan, Gus Yaqut Titip Salam untuk Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217159//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-eQYf_large.jpg
Penyidikan Belum Rampung, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Yaqut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement