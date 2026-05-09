HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Chromebook Rp2,1 Triliun Dinilai Hancurkan Moral Guru

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |17:56 WIB
Kasus Korupsi (foto: Okezone)
JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melontarkan kritik keras, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang tengah diusut Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Khairi menilai kasus tersebut bukan sekadar persoalan kerugian negara, melainkan tragedi pendidikan yang melukai para guru.

Menurut Iman, pengadaan laptop di tengah kondisi sekolah rusak dan rendahnya kesejahteraan guru honorer menjadi ironi besar, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

“Beli laptop ngapain? Kita butuh gaji,” ujar Iman, Sabtu (9/5/2026).

Ia menilai digitalisasi pendidikan yang dipaksakan justru menambah beban guru. Alih-alih mengurangi administrasi, guru kini harus mengejar target penggunaan aplikasi dan indikator digital yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kualitas pembelajaran.

P2G juga menyoroti fitur testimoni otomatis dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang dianggap merendahkan martabat profesi guru karena mendorong guru mengunggah aktivitas ke media sosial.

“Guru-guru harus begadang malam-malam hanya demi aplikasi, bukan demi murid. Ini mengkhianati profesi,” tegasnya.

 

Mantan Ketua BPK Nilai Audit Kerugian Kasus Chromebook Cacat, Ini Alasannya
Nadiem Kembali Hadir di Sidang Chromebook: Kemarin Nyeri Cukup Tinggi
Jaksa Beberkan Rekam Medis Nadiem Makarim Nyatakan Sehat
Nadiem Tak Hadiri Sidang Kasus Chromebook, Jaksa: Keterangan Medis Sehat
Kasus Chromebook, Pakar Hukum Sebut Masuk Ranah Administrasi
Nadiem Jalani Sidang Kasus Chromebook Usai Dibantarkan, Alat Infus Menempel di Tangan
