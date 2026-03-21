Pramono-Rano Sholat Id Bersama Ma’ruf Amin di Balai Kota

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melaksanakan sholat Id di Lapangan Balai Kota Jakarta. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melaksanakan sholat Id di Lapangan Balai Kota Jakarta pagi ini. Adapun khatib dalam sholat Idulfitri 1447 H/2026 adalah Wapres RI ke-13 Ma’ruf Amin.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, Sabtu (21/3/2026), Pram dan Rano berjalan kaki ke area Lapangan Balai Kota Jakarta sekitar pukul 06.30 WIB. Keduanya tampak berjalan mengiringi Wapres RI Ma’ruf Amin.

Ketiganya terlihat mengenakan pakaian koko berwarna putih, bersarung, dan berpeci. Mereka kemudian menuju barisan depan, di mana area Lapangan Balai Kota Jakarta telah dipenuhi masyarakat.

Ada ribuan masyarakat yang telah membentuk saf menantikan waktu pelaksanaan sholat Id, baik di barisan laki-laki maupun perempuan. Saf dibentuk dengan tertib dan rapi. Tak lama kemudian, sekitar pukul 06.40 WIB, sholat Id pun dimulai.

Ma’ruf Amin yang nantinya menjadi khatib terlihat melaksanakan sholat sambil duduk karena faktor usia. Di sisi kanan dan kirinya tampak Pramono Anung dan Rano Karno.

(Feby Novalius)

