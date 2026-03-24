Ramalan Nostradamus Tentang Perang Tujuh Bulan Viral di Tengah Konflik AS–Israel dengan Iran

JAKARTA – Sebuah ramalan berusia hampir 470 tahun dari Nostradamus tentang “perang tujuh bulan” kembali viral di media sosial di tengah konflik antara Amerika Serikat (AS)–Israel dengan Iran yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ramalan Nostradamus ini ditafsirkan sebagai ancaman bahwa konflik global akan berlangsung lebih lama dan dampaknya semakin parah.

Dilansir Economic Times, ramalan tersebut tertulis dalam bentuk quatrains (puisi empat baris) dalam karya Nostradamus yang terkenal, Les Prophéties, diterbitkan pada 1555. Kalimat yang sering dikutip berbunyi: “Seven months great war, people dead through evil / Rouen, Evreux the King will not fail”, yang kini ditafsirkan banyak orang sebagai ancaman konflik global selama sekitar tujuh bulan dengan korban jiwa besar.

Penafsiran dari Kalimat yang Samar

Seperti nubuat lainnya dari Michel de Nostradamus, astrolog Prancis abad ke‑16 yang dikenal lewat kumpulan puisi alegoris tentang masa depan, kalimat quatrains ini memiliki arti samar sehingga bisa ditafsirkan sesuai situasi politik terbaru.

Dalam beberapa quatrains-nya, Nostradamus memang menyebut peperangan, kota-kota Eropa—termasuk Rouen dan Évreux—serta figur yang disebut “Raja” yang tidak “gagal” atau runtuh. Namun, tidak ada rujukan waktu yang jelas; tidak ada indikasi tahun atau abad spesifik, sehingga setiap generasi bisa membaca ramalan ini seolah ditujukan untuk zamannya.