Gus Yaqut Kembali Jadi Tahanan Rutan, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Besok

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi tahanan rutan KPK.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengalihkan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, sebagai tahanan rutan setelah sebelumnya menjadi tahanan rumah. Peralihan ini dilakukan lantaran penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gus Yaqut.

“Karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/3/2026).

Di sisi lain, Asep menyebut terdapat perkembangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Gus Yaqut.

“Kedua, juga besok rencananya kami ada progres, ya, terkait dengan penanganan kuota haji ini,” ujarnya.

“Ditunggu saja besok progresnya dan tentunya kita akan konpers lagi,” sambungnya.