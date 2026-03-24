Cerita Gus Yaqut Usai Tahanan Rumah: Alhamdulillah Bisa Sungkem ke Ibu

JAKARTA – Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengaku bersyukur bisa sungkem kepada ibunya pada momen Idulfitri. Hal itu bisa ia lakukan setelah permohonan tahanan rumahnya dikabulkan KPK.

"Iya, alhamdulillah saya bisa sungkem ke ibu saya, ke ibunda saya," kata Gus Yaqut saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengaku bahwa peralihan menjadi tahanan rumah merupakan permohonannya.

"Iya, permintaan kami," ujar Gus Yaqut sembari berjalan menuju lantai dua Gedung Merah Putih KPK.