Gus Yaqut Tiba di KPK, Kembali Ditahan di Rutan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |11:02 WIB
JAKARTA - Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kembali tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (24/3/2026). Kedatangannya ini setelah dirinya kembali ditetapkan sebagai tahanan rutan usai sebelumnya berstatus tahanan rumah.

Pantauan di lokasi, Gus Yaqut tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.33 WIB dengan menggunakan mobil tahanan. Dalam kesempatan tersebut, ia terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Dengan pengawalan petugas, Gus Yaqut kemudian digiring menuju lantai dua Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui, KPK menahan Gus Yaqut pada 12 Maret 2026. Lima hari berselang, pihak keluarga mengajukan permohonan pengalihan menjadi tahanan rumah.

Tepat sepekan setelah penahanan, yakni pada 19 Maret 2026, Gus Yaqut keluar dari rutan KPK dan menjalani tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

(Awaludin)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208421//gus_yaqut-Gsyb_large.jpg
Kuasa Hukum Klaim Perubahan Status Tahanan Gus Yaqut Sesuai Ketentuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208466//gus_yaqut-WbjB_large.jpg
KPK Tunggu Hasil Tes Kesehatan Gus Yaqut Terkait Status Penahanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208458//gus_yaqut-IWbZ_large.jpg
Dites Kesehatan, Gus Yaqut Bakal Kembali Jadi Tahanan Rutan KPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208447//noel-M2i0_large.jpg
Ikuti Jejak Gus Yaqut, Noel Bakal Ajukan Tahanan Rumah ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208364//gus_yaqut-Nion_large.jpg
Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Eks Penyidik KPK: Tersangka Bisa Atur Strategi Lolos dari Jerat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208348//kpk-yWq1_large.jpg
Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Eks Penyidik Desak Dewas Periksa Pimpinan KPK
