Sebagian Besar Serangan Iran Disebut Menyasar Negara Teluk, Hanya 17 Persen Hantam Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |10:56 WIB
LONDON - Sejak awal perang gabungan Amerika Serikat - Israel melawan Iran pada 28 Februari, negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) terkejut mendapati diri mereka menjadi sasaran pembalasan kekerasan Teheran.

Negara-negara Teluk tidak terlibat dalam serangan mendadak yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran, tidak menerima konsultasi tentang serangan tersebut. Namun pada 1 Maret, keenam negara GCC telah diserang.

Seperti yang dinyatakan dalam laporan Stimson Center yang berbasis di Washington pada Rabu, (25/3/2026): “Konflik AS-Israel-Iran, yang kini memasuki minggu keempat, telah berkembang menjadi perang yang mengerikan dan meningkat yang tidak diinginkan oleh anggota Dewan Kerja Sama Teluk mana pun.”

Lebih buruk lagi, dengan cepat menjadi jelas bahwa serangan Iran terutama ditujukan pada infrastruktur sipil — bukan pada pangkalan AS yang diklaim Iran sebagai sasaran utamanya.

Pada hari pertama, rudal atau puing-puing dari senjata Iran yang dicegat menghantam bandara Dubai, hotel ikonik Burj Al-Arab di kota itu, pelabuhan Jebel Ali, dan pulau buatan Palm Jumeirah.

 

      
Berita Terkait
Heboh Ribuan Burung Gagak 'Serbu' Tel Aviv Israel, Pertanda Apa?
Tantang Invasi Darat Pasukan AS, Pimpinan Militer Iran: Kami Telah Lama Menunggu
Iran: Kapal-Kapal Negara Tak Bermusuhan Bisa Melintasi Selat Hormuz dengan Aman
Rudal Balistik Iran Hujani Erbil, Gedung dan Pangkalan Militer Luluh Lantak
Iran Sebut Serangan AS dan Israel Hantam Kompleks PLTN Bushehr
Arab Saudi Tak tutup Kemungkinan Ikut Serang Iran, Dubes Faisal: Akan Dibahas Kerajaan
