Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran: Kapal-Kapal Negara Tak Bermusuhan Bisa Melintasi Selat Hormuz dengan Aman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |15:44 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz “terbuka” dan kapal-kapal dari negara “yang tidak bermusuhan” dapat melintasi jalur air utama tersebut. Pernyataan itu disampaikan Teheran di tengah krisis akibat penutupan Selat Hormuz yang memicu krisis energi global terbesar dalam beberapa dekade.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (24/3/2026), misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kapal-kapal dapat memanfaatkan “jalur aman” melalui Selat Hormuz. Teheran memberi syarat bahwa kapal-kapal tersebut “tidak berpartisipasi atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran dan sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan serta keamanan yang telah ditetapkan.”

Kapal-kapal akan diizinkan melintasi selat tersebut “dengan berkoordinasi dengan otoritas Iran yang berwenang,” demikian pernyataan yang diunggah di media sosial, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Sebelumnya, Iran telah menyampaikan pernyataan serupa mengenai status Selat Hormuz kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO), badan PBB yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran internasional.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Selat Hormuz Perang AS-Iran Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement