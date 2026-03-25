Iran: Kapal-Kapal Negara Tak Bermusuhan Bisa Melintasi Selat Hormuz dengan Aman

JAKARTA – Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz “terbuka” dan kapal-kapal dari negara “yang tidak bermusuhan” dapat melintasi jalur air utama tersebut. Pernyataan itu disampaikan Teheran di tengah krisis akibat penutupan Selat Hormuz yang memicu krisis energi global terbesar dalam beberapa dekade.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (24/3/2026), misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kapal-kapal dapat memanfaatkan “jalur aman” melalui Selat Hormuz. Teheran memberi syarat bahwa kapal-kapal tersebut “tidak berpartisipasi atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran dan sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan serta keamanan yang telah ditetapkan.”

Kapal-kapal akan diizinkan melintasi selat tersebut “dengan berkoordinasi dengan otoritas Iran yang berwenang,” demikian pernyataan yang diunggah di media sosial, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Sebelumnya, Iran telah menyampaikan pernyataan serupa mengenai status Selat Hormuz kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO), badan PBB yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran internasional.