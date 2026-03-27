Kapolda Riau dan Rocky Gerung Ikut Padamkan Kebakaran Hutan di Dumai

DUMAI- Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama bersama Rocky Gerung turun langsung ke lokasi serta memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau. Keduanya memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal di lapangan.

Kehadiran Kapolda Riau bersama tim gabungan ke lokasi guna memastikan langsung kondisi riil di lapangan.

“Hari ini saya hadir langsung di lokasi di Kecamatan Dumai Timur. Saya didampingi oleh Pak Rocky dari Tumbuh Institute yang sejak beberapa hari terakhir terus bersama kami, mulai dari Rupat, Pelalawan, hingga hari ini di Dumai,” ujar Kapolda, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan data terkini, di wilayah Dumai masih terdapat 11 hotspot, dengan rincian 2 titik di Dumai Timur dan 9 titik di Medang Kampai, dengan status kategori medium. Sementara total luas lahan terdampak kebakaran mencapai sekitar 87,25 hektare.

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan tren yang mulai terkendali. Jumlah titik api yang sebelumnya mencapai puluhan kini mulai menurun secara signifikan.

Kapolda Riau menegaskan, kehadirannya di lokasi merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan berjalan secara nyata dan terkoordinasi.

Ia menekankan bahwa capaian penurunan titik api tidak terlepas dari kerja kolaboratif lintas sektor yang terus dijaga di lapangan.

“Di Dumai Timur ini ada penurunan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya puluhan titik api, alhamdulillah saat ini tinggal delapan titik yang terus kita tangani. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh unsur, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, Manggala Agni, MPA, relawan, hingga dukungan pihak swasta,” ujarnya.