HOME NEWS NASIONAL

Rocky Gerung Spill Isi Percakapannya dengan Prabowo di Istana, Disebut Masih Disiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |03:01 WIB
Rocky Gerung (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung sempat bersalaman, berbincang, dan tertawa bersama Presiden Prabowo Subianto usai pelantikan menteri dan pejabat baru di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Rocky mengungkapkan, saat berbincang dengan Prabowo, dirinya disebut sebagai seorang disiden, yang merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti pemerintah karena menganggap pemerintah tersebut tidak sah atau bersikap membangkang.

“Ya pokoknya ada lah. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu,” kata Rocky, Senin.

Rocky menyebutkan, Prabowo menyampaikan ucapan tersebut dengan nada bercanda. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya memang seorang disiden.

“Tapi Anda lihat wajahnya (Prabowo), wajah bercanda. Memang saya disiden,” ujar dia.

