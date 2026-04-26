Prabowo Hadiri Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, di Sela Pesta Santap Kari Laksa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4/2026) malam. Prabowo mengaku menghadiri undangan karena ayah El Rumi, Ahmad Dhani, merupakan salah satu kader Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi X DPR RI.

“Ya saya kan sahabat baik dengan Ahmad Dhani, dengan keluarganya, dia juga kader kita. Ya saya kira wajar dan baik saya datang,” kata Prabowo di Hotel Raffles, Minggu (26/4/2026).

Prabowo pun menyempatkan diri untuk menikmati santap malam yang telah disediakan dalam resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Ia mengaku sempat mencoba kari laksa yang dihidangkan.

“Kari laksa (makanan yang disantap),” ucap dia.

Ia turut mengungkapkan rasa bahagianya atas pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju serta mendoakan agar keduanya mendapat yang terbaik dalam membina rumah tangga.

“Pasti yang terbaik,” pungkas Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo terpantau tiba di lokasi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju sekitar pukul 19.15 WIB. Ia dikawal ketat Paspampres. Saat tiba di lokasi, Prabowo langsung turun dan beranjak masuk ke lobi hotel sambil melambaikan tangan ke arah awak media.

(Arief Setyadi )

