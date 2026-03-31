Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Serang Kota Iran dengan Bom Penghancur Bunker, Trump Bagikan Ledakan Dahsyat di Isfahan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |10:58 WIB
Gambar ledakan di Isfahan yang dibagikan di media sosial.
A
A
A

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan gabungan pada pagi hari ke ibu kota Teheran, Kota Isfahan, dan Zanjan pada Selasa (31/3/2026), menurut laporan lokal. Ledakan terdengar di ketiga kota tersebut di tengah perang yang masih berlangsung di Iran.

Presiden AS Donald Trump membagikan foto ledakan besar dan lokasi di Isfahan yang terbakar melalui media sosial. Unggahan tersebut, yang dibagikan di Truth Social, memperlihatkan ledakan besar menerangi langit Isfahan, kota berpenduduk 2,3 juta orang sekaligus lokasi pangkalan udara militer Badr, demikian dilansir Anadolu.

Sebelumnya, The Wall Street Journal melaporkan bahwa AS menghantam gudang amunisi besar di Isfahan dengan bom penghancur bunker seberat 2.000 pon.

Mengutip seorang pejabat AS, laporan tersebut menyebutkan bahwa sejumlah besar bom penghancur bunker, atau amunisi penetrator, digunakan dalam serangan tersebut.

Isfahan juga merupakan lokasi fasilitas pengayaan uranium Iran dan sebelumnya telah menjadi target serangan AS selama perang Israel–Iran pada Juni 2025.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement