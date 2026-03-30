Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tolak Perang di Iran, Spanyol Tutup Wilayah Udaranya untuk Pesawat AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |18:37 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Spanyol telah menutup wilayah udaranya bagi pesawat-pesawat Amerika Serikat (AS) yang terlibat dalam serangan terhadap Iran. Ini merupakan langkah lebih jauh dari penolakan yang sebelumnya diumumkan Madrid terhadap penggunaan pangkalan militer yang dioperasikan bersama Washington dalam perang dengan Iran.

"Kami tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militer atau penggunaan wilayah udara untuk tindakan yang terkait dengan perang di Iran," kata Menteri Pertahanan Margarita Robles kepada wartawan di Madrid, Senin, (30/3/2026).

Surat kabar Spanyol El Pais pertama kali melaporkan berita tersebut pada Senin, mengutip sumber militer.

Penutupan wilayah udara memaksa pesawat militer untuk melewati Spanyol, anggota NATO, dalam perjalanan menuju target mereka di Timur Tengah, tetapi hal itu tidak termasuk situasi darurat, tambah El Pais.

"Keputusan ini merupakan bagian dari keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah Spanyol untuk tidak berpartisipasi atau berkontribusi pada perang yang dimulai secara sepihak dan bertentangan dengan hukum internasional," kata Menteri Ekonomi Carlos Cuerpo dalam sebuah wawancara dengan radio Cadena Ser, sebagaimana dilansir Reuters

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez telah menjadi salah satu penentang paling vokal terhadap serangan AS dan Israel terhadap Iran, menggambarkannya sebagai tindakan sembrono dan ilegal.

Presiden Donald Trump telah mengancam akan memangkas perdagangan dengan Madrid karena menolak penggunaan pangkalan Spanyol oleh AS dalam perang tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/18/3209568//menteri_luar_negeri_iran_abbas_araghchi-K5fI_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/18/3209550//ilustrasi-W5D3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/470/3209518//pulau_kharg-NnL2_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/18/3209508//demonstrasi_no_kings_di_as-JcB2_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209507//minyak-PRIh_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209483//bbm-7IFQ_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement