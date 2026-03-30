Tolak Perang di Iran, Spanyol Tutup Wilayah Udaranya untuk Pesawat AS

JAKARTA - Spanyol telah menutup wilayah udaranya bagi pesawat-pesawat Amerika Serikat (AS) yang terlibat dalam serangan terhadap Iran. Ini merupakan langkah lebih jauh dari penolakan yang sebelumnya diumumkan Madrid terhadap penggunaan pangkalan militer yang dioperasikan bersama Washington dalam perang dengan Iran.

"Kami tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militer atau penggunaan wilayah udara untuk tindakan yang terkait dengan perang di Iran," kata Menteri Pertahanan Margarita Robles kepada wartawan di Madrid, Senin, (30/3/2026).

Surat kabar Spanyol El Pais pertama kali melaporkan berita tersebut pada Senin, mengutip sumber militer.

Penutupan wilayah udara memaksa pesawat militer untuk melewati Spanyol, anggota NATO, dalam perjalanan menuju target mereka di Timur Tengah, tetapi hal itu tidak termasuk situasi darurat, tambah El Pais.

"Keputusan ini merupakan bagian dari keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah Spanyol untuk tidak berpartisipasi atau berkontribusi pada perang yang dimulai secara sepihak dan bertentangan dengan hukum internasional," kata Menteri Ekonomi Carlos Cuerpo dalam sebuah wawancara dengan radio Cadena Ser, sebagaimana dilansir Reuters.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez telah menjadi salah satu penentang paling vokal terhadap serangan AS dan Israel terhadap Iran, menggambarkannya sebagai tindakan sembrono dan ilegal.

Presiden Donald Trump telah mengancam akan memangkas perdagangan dengan Madrid karena menolak penggunaan pangkalan Spanyol oleh AS dalam perang tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.