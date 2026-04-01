Pria Dimutilasi di Bekasi, Polisi: Korban Dihabisi Usai Menolak Diajak Curi Mobil Bos

JAKARTA - Polisi menyampaikan fakta terbaru kasus pembunuhan berujung mutilasi terhadap AH, pria yang ditemukan tewas di dalam freezer di sebuah kios ayam di Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan, pelaku S (27) dan DS alias ANS (24) melakukan aksinya karena korban tidak mau diajak untuk mencuri mobil bos pemilik ayam goreng ES (32).

“Mereka sama-sama karyawan di sana. Kemudian yang satu, yang korban itu diajak untuk melakukan kejahatan tapi menolak. Sehingga yang dua orang membunuh si korban tersebut,” kata Iman dikutip Rabu (1/4/2026).

Iman menerangkan, S (27) dan DS alias ANS (24) yang hendak mencuri mobil pun mengurungkan niatnya karena pengamanan di lokasi cukup ketat. Sehingga mengarah ke motor daripada bosnya, namun begitu AH tetap menolak ajakan tersebut.

“Awalnya yang mau diambil itu adalah mobil. Tapi karena ada pengamanan yang cukup lumayan ketat sehingga yang rencananya awalnya mobil, bergeser ke motor. Namun tetap si korban tetap tidak mau mengikuti kemauan para tersangka. Akhirnya si tersangka membunuh korban tersebut,” ujar dia.

Sebagai informasi, korban AH ditemukan Sabtu pagi, 28 Maret 2026, oleh pemilik kios yang baru pulang mudik. Korban ditemukan dalam kondisi termutilasi. Tangan dan kaki korban hilang.

Tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya juga sudah menangkap dua orang terduga pelaku berinisial S (27) dan DS alias ANS (24). Keduanya diketahui merupakan rekan kerja korban. Bagian tubuh korban itu ditemukan di Gunung Batu Puncak 2, Desa Selawangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.

(Arief Setyadi )

