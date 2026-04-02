Prof Akhmad Sodiq Kembali Terpilih sebagai Rektor Unsoed

Prof Akhmad Sodiq saat menghadiri acara Campus Connect di Unsoed pada 5 Desember 2025. (Dok Okezone/Aldhi Chandra)

PURWOKERTO - Prof Dr Ir Akhmad Sodiq, MSc, Agr, IPU, ASEAN Eng kembali terpilih sebagai Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Ia terpilih sebagai rektor untuk periode 2026-2030.

Akhmad Sodiq ditetapkan sebagai rektor terpilih melalui sidang senat tertutup yang berlangsung di Auditorium Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, Rabu (1/4/2026).

Diketahui, pemilihan rektor tersebut digelar melalui rapat senat. Rapat ini melibatkan unsur Senat Akademik. Selain itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga turut dilibatkan.

Pemilihan ini menjadi bagian dari mekanisme tata kelola perguruan tinggi yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Dalam pemilihan rektor tersebut, ada tiga kandidat yang mengikuti tahap akhir pemilihan. Ketiganya adalah Prof Dr Ali Rokhman, MSi, Prof Dr Ir Akhmad Sodiq, MSc, Agr, IPU, ASEAN Eng, serta Dr Adi Indrayanto, SE, MSc.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unsoed, Prof Dr Dwi Nugroho Wibowo, MS, memastikan seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seluruh proses pemilihan rektor dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai aturan. Kami mengapresiasi partisipasi semua pihak yang telah mendukung kelancaran proses ini,” ujarnya, melansir iNews.id, Kamis (2/4/2026).