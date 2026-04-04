HOME NEWS NASIONAL

DPR Targetkan Percepatan Kendaraan Listrik untuk Tekan Subsidi Energi

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |16:00 WIB
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi (foto: dok Antara)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM jenis solar dan pertalite. Kondisi ini berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” ujar Bambang, Sabtu (4/4/2026).

Ia menilai, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dan memperbesar beban subsidi energi nasional.

“Karena itu, salah satu opsi adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Diperlukan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Salah satu langkah strategis yang paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik,” katanya.

Ia menyebut perkembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. Kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.

 

