HOME NEWS NUSANTARA

2.671 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Rangkaian Jumat Agung di Sumsel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |17:55 WIB
Pengamanan Hari Raya Paskah (foto: Okezone)
JAKARTA - Polda Sumsel menjamin keamanan penuh bagi umat Kristiani yang menjalankan ibadah Jumat Agung, atau peringatan Wafatnya Yesus Kristus di seluruh wilayah Bumi Sriwijaya. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan. 

Sebanyak 2.671 personel gabungan, yang terdiri dari 2.425 anggota Polri dan 246 personel TNI, untuk mengawal ketat 404 titik gereja yang tersebar di 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan.

Skala pengamanan ini terdistribusi secara merata di berbagai wilayah hukum untuk memastikan tidak ada celah bagi gangguan kamtibmas. Sebagai gambaran, di wilayah Kota Palembang disiagakan 510 personel untuk mengawal 64 gereja, sementara di Kabupaten Banyuasin terdapat 171 personel yang menjaga 47 titik ibadah. 

"Di wilayah lain seperti Ogan Komering Ilir (OKI), sebanyak 122 personel dikerahkan untuk 41 gereja, dan di Muara Enim diterjunkan 230 personel guna mengamankan 27 lokasi ibadah. Strategi penguatan ini merupakan bagian dari Operasi Pengamanan Perayaan Ibadah Paskah 2026 yang berlangsung selama empat hari, mulai dari Kamis Putih hingga Minggu Paskah mendatang," kata Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mu'min Wijaya, Sabtu (4/4/2026). 

Dalam pelaksanaannya, Polri mengedepankan tindakan preemtif dan preventif dengan cara bertindak yang sangat humanis serta persuasif. Sebelum rangkaian ibadah dimulai, Tim Jibom dari Sat Brimob Polda Sumsel telah melakukan sterilisasi menyeluruh di setiap sudut gereja untuk memastikan lokasi benar-benar aman dari benda berbahaya. 

 

Hari Raya Paskah, Menag Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa
Polda Sumsel Bongkar Sindikat Peretas Dana BOS SMAN 2 Prabumulih, Kerugian Nyaris Rp1 Miliar
10 Ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 yang Penuh Makna dan Doa
Ribuan Orang Daftar Anggota Polri, Polisi Imbau Waspadai Penipuan!
Kapal Patroli Disulap Jadi Ambulans Apung, Evakuasi Ibu Hamil hingga Jenazah
BMKG Prediksi Kemarau Lebih Kering, Polisi Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumsel
