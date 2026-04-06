Terungkap! Andre 'The Doctor' Ternyata Penyuplai Dua Jaringan Narkoba di Indonesia

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan bandar narkotika, Andre Fernando alias The Doctor, yang sempat membantu pelarian bandar narkoba Koh Erwin.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kevin Leleury, mengungkapkan bahwa Andre Fernando alias The Doctor merupakan penyuplai narkoba untuk dua jaringan di Indonesia.

“Andre ‘The Doctor’ merupakan penyuplai dari dua jaringan yang ada di Indonesia,” kata Kevin kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026).

Pertama, jaringan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tersangka Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin, yang diketahui sebagai penyuplai narkoba untuk eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.

“Yang kedua, jaringan dari White Rabbit di PIK maupun Gatsu,” ujarnya.