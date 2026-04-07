Serangan Udara AS–Israel Hantam Bandara dan Fasilitas Pembangkit Listrik di Kota-Kota Iran

JAKARTA – Serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel menghantam bandara serta beberapa lokasi di Iran utara dan barat pada Selasa (7/4/2026), menurut laporan media Iran.

Ledakan dilaporkan terjadi di Teheran dan kota Qom di Iran tengah, sementara serangan menghantam infrastruktur penting, termasuk Bandara Khorramabad di barat dan Bandara Mehrabad di utara.

Stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, mengatakan beberapa bagian ibu kota menjadi sasaran serangan semalam, dengan lingkungan perumahan di Teheranpars dan Saadat Abad termasuk di antara daerah yang terkena dampak.

Sebuah fasilitas pembangkit listrik di sepanjang Jalan Raya Hakim dan toko-toko komersial di distrik Molavi juga mengalami kerusakan, demikian dilansir TRT.

Sinagoge Jadi Sasaran

Para pejabat setempat mengatakan lokasi tambahan di dekat Qom dan di kota Yazd di wilayah tengah juga terkena serangan, menyebabkan kerusakan infrastruktur. Laporan juga menunjukkan bahwa sebuah sinagoge di daerah Enghelab, Teheran, termasuk di antara lokasi yang terkena serangan.

Belum ada laporan langsung yang dikonfirmasi mengenai korban jiwa.

(Rahman Asmardika)

