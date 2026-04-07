HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik saat Geledah Rumah Ono Surono

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |10:37 WIB
KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik saat Geledah Rumah Ono Surono
KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik saat Geledah Rumah Ono Surono (Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS) di Indramayu. Penyidik KPK menggeledah rumah Ono Surono pada Kamis (2/4/2026). 

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam kepada wartawan yang dikutip Selasa (7/4/2026). 

Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Budi menyebutkan, barang bukti yang disita itu nantinya didalami penyidik, termasuk mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. 

"Tentu dokumen-dokumen catatan itu dibutuhkan oleh penyidik untuk nanti didalami dikonfirmasi dalam pemeriksaan kepada para pihak ya, termasuk terbuka kemungkinan nanti untuk dilakukan penjadwalan pemeriksaan kepada saudara ONS untuk menerangkan temuan-temuan penyidik dalam dua kegiatan penggeledahan tersebut," ujarnya. 

Sebelum di Indramayu, penggeledahan KPK lebih dulu menyasar kediaman Ono di Kota Bandung. Penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu (1/4/2026). 

Dari penggeledahan yang dimaksud, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai ratusan juta. 

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026). 

 

