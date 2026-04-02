KPK Kembali Geledah Rumah Ono Surono Terkait Kasus Bupati Bekasi (Nur Khabibi)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan kediaman anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS), hari ini, Kamis (2/4/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Setelah menggeledah rumah di Kota Bandung kemarin, tim KPK kali ini melanjutkan penggeledahan kediaman Ono di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Hari ini, Kamis (2/4), penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ONS yang berlokasi di Indramayu," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Ia mengungkapkan, pihaknya menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di Kota Bandung. Barang bukti itu berupa dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang tunai.

"Uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS," ujarnya.

KPK belum mengungkapkan dalam bentuk valas apa uang yang disita dari kediaman Ono tersebut.

Diketahui, penggeledahan rumah Ono di Kota Bandung berlangsung pada Rabu (1/4/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang.