KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Rumah Ono Surono (Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penyidik menyita uang tunai senilai ratusan juta saat menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS). Penggeledahan ini menyasar kediaman Ono di Kota Bandung.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, dalam penggeledahan ini penyidik turut menyita barang bukti lain yang diduga kuat terkait penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menyatakan, pihaknya melanjutkan penggeledahan kediaman Ono Surono pada hari ini. Hari ini, penyidik menggeledah kediaman Ono yang berada di kawasan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Hari ini, Kamis (2/4), penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ONS yang berlokasi di Indramayu," ujarnya.