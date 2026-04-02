HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Rumah Ono Surono

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |12:37 WIB
KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Rumah Ono Surono
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penyidik menyita uang tunai senilai ratusan juta saat menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS). Penggeledahan ini menyasar kediaman Ono di Kota Bandung. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, dalam penggeledahan ini penyidik turut menyita barang bukti lain yang diduga kuat terkait penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang. 

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026). 

Ia menyatakan, pihaknya melanjutkan penggeledahan kediaman Ono Surono pada hari ini. Hari ini, penyidik menggeledah kediaman Ono yang berada di kawasan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 

"Hari ini, Kamis (2/4), penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah saudara ONS yang berlokasi di Indramayu," ujarnya. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210422//kpk-wlx4_large.jpg
KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Diprotes soal Aturan KUHAP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210353//kpk-gmfC_large.jpg
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah saat Penggeledahan, Kubu Ono Surono: Uang Arisan Emak-Emak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210316//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-q2hV_large.jpg
Dalami Kasus Kuota Haji, KPK Akan Periksa Agen Travel Haji Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210311//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-QDnv_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Penahanan Gus Alex untuk 40 Hari ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210261//kasus_cukai_rokok-0n6w_large.jpg
KPK Diminta Bongkar Mafia Cukai Rokok Ilegal hingga Akar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210228//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-5EI4_large.jpg
Kasus Korupsi Sudewo, KPK Panggil Sejumlah Caperdes
