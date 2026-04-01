KPK Ungkap Pihak Ono Surono Saksikan Penggeledahan Terkait Kasus Bupati Bekasi

JAKARTA - Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, dalam penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS), disaksikan pihak yang bersangkutan. KPK menggeledah rumah Ono terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

"Dalam proses penggeledahan tentu ada pihak-pihak dari saudara ONS yang ikut menyaksikan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, kehadiran dari pihak yang bersangkutan merupakan hal itu. Pasalnya, salah satunya untuk menyaksikan terkait penyitaan yang dilakukan saat penggeledahan tersebut.

"Tentu nanti dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ketika ada barang bukti yang diamankan dan disita tentu juga atas pengetahuan dari pihak ONS," ujarnya.

Diketahui, KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Kali ini, lokasi yang disasar merupakan kediaman Anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS) yang berlokasi di Bandung pada Rabu (1/4/2026).

"Hari ini Rabu (1/4), Penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS, yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.