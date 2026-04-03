KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Diprotes soal Aturan KUHAP Baru

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |15:51 WIB
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono (ONS), di daerah Indramayu pada Kamis, 2 April 2026. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kuasa hukum Ono Surono sekaligus Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Jabar, Sahali, memprotes penggeledahan KPK. Sahali menyinggung aturan penggeledahan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang baru.

"Penggeledahan berlanjut di rumah Kang Ono di Indramayu, 2 April 2026. Pihak penyidik KPK lagi-lagi datang tanpa membawa surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat sesuai ketentuan dalam KUHAP baru Pasal 114 Ayat (1)," kata Sahali melalui pesan singkatnya, Jumat (3/4/2026).

Sahali mengungkapkan, penyidik KPK menyita buku catatan tahun 2010, buku Kongres PDI Perjuangan 2015, dan satu buah HP Samsung rusak saat menggeledah rumah Ono Surono. Menurut Sahali, barang-barang yang disita tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang sedang disidik KPK.

"Penyitaan ini nyata-nyata melanggar KUHAP baru, Pasal 113 Ayat (3), yang menyatakan bahwa 'Dalam melakukan penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana'," kata Sahali.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/337/3210018/dpr-R5zc_large.jpg
Besok, Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/337/3209952/kejagung-DeZ7_large.jpg
Usut Kasus Samin Tan, Kejagung Geledah Kantor Pelabuhan Palangkaraya dan Banjarmasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/337/3209938/kpk-rMd2_large.jpg
Periksa Bos Rokok, KPK Telusuri Proses Pengurusan Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/337/3209906/korupsi-8k7m_large.jpg
Komisi III DPR Bawa Amsal Sitepu Sebelum Jaksa Datang Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209842/kpk-Ph6J_large.jpg
KPK Diminta Ungkap Tuntas Mafia Cukai Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209805/tni-poBP_large.jpg
Eks Kabaranahan Didakwa Rugikan Negara Rp306 Miliar di Proyek Satelit Kemhan
