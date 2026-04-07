Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Temui Dubes Saudi, Menhaj Pastikan Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat Bulan Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |18:30 WIB
Menhaj Bertemu Dubes Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, memastikan jemaah haji asal Indonesia akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada bulan ini. Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, di kantornya, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menyebut persiapan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia telah rampung 100 persen. Seluruh dokumen seperti visa, serta kebutuhan jemaah terkait akomodasi dan katering, telah diselesaikan.

"Insyaallah pada 21 April 2026 jemaah haji kloter pertama sudah masuk asrama haji, dan pada 22 April akan berangkat ke Arab Saudi," kata Gus Irfan.

Ia juga mengapresiasi Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, serta pihak-pihak terkait yang telah membantu Kementerian Haji dan Umrah dalam mempersiapkan keberangkatan jemaah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement