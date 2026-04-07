Usai Temui Dubes Saudi, Menhaj Pastikan Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat Bulan Ini

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, memastikan jemaah haji asal Indonesia akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada bulan ini. Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, di kantornya, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menyebut persiapan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia telah rampung 100 persen. Seluruh dokumen seperti visa, serta kebutuhan jemaah terkait akomodasi dan katering, telah diselesaikan.

"Insyaallah pada 21 April 2026 jemaah haji kloter pertama sudah masuk asrama haji, dan pada 22 April akan berangkat ke Arab Saudi," kata Gus Irfan.

Ia juga mengapresiasi Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, serta pihak-pihak terkait yang telah membantu Kementerian Haji dan Umrah dalam mempersiapkan keberangkatan jemaah.