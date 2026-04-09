Kejati Jakarta Sita Dokumen hingga Perangkat Elektronik Usai Geledah Kantor Kementerian PU

Kejati Jakarta Sita Dokumen hingga Perangkat Elektronik Usai Geledah Kantor Kementerian PU

JAKARTA - Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (9/4/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengungkapkan, dalam penggeledahan itu pihaknya menyasar gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

"Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan Tahun Anggaran 2023-2024," kata Dapot dalam keterangan tertulisnya.

Dari giat ini, ia melanjutkan, pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait perkara yang tengah diusut.

"Antara lain berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik," ujarnya.

Barang bukti yang disita ini akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan.

Diberitakan sebelumnya, penggeledahan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan aparat penegak hukum tersebut berlangsung saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum tengah digelar.