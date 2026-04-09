Penasihat Kapolri Dukung Langkah Tegas Polda Metro Jaya Perangi Narkoba

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |10:30 WIB
JAKARTA – Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebanyak 1.833 kasus narkoba selama periode Januari hingga Maret 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sedikitnya 721 kilogram barang bukti narkotika, termasuk sabu, ganja, dan jenis lainnya, dengan total nilai mencapai Rp280 miliar.

Dalam operasi besar tersebut, aparat juga telah mengamankan dan memproses hukum sebanyak 2.485 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Keberhasilan ini dinilai memberikan dampak signifikan dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Setidaknya jutaan jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan barang haram tersebut.

Penasihat Ahli Kapolri, Edi Hasibuan, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Polda Metro Jaya dalam memberantas peredaran narkoba.

“Kita puji kinerja Kapolda Metro Jaya dalam pemberantasan narkoba. Kita melihat Polda Metro Jaya telah hadir sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat yang baik dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba,” ujar Edi kepada Okezone, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, peredaran narkoba saat ini sudah sangat meresahkan dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh aparat penegak hukum.

Ia pun mendorong tidak hanya Polda Metro Jaya, tetapi juga seluruh kepolisian daerah di Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga masyarakat dari ancaman narkotika.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211338//vape-MXD1_large.jpg
Polda Metro Jaya Respons Isu Vape Dilarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211254//narkoba-a5kf_large.jpg
Polda Metro: Jakarta Rentan Peredaran Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211349//bnn-wiBO_large.jpg
Kepala BNN Usulkan Larangan Vape, MUI: Kita Dukung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211312//pbnu-UwYf_large.jpg
RUU Narkotika Digodok DPR, Kiai Said: Aset Hasil Narkoba Juga Harus Dirampas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211251//polda_metro-8GQv_large.jpg
Polda Metro Tangkap 2.485 Tersangka Narkoba Selama Januari-Maret, 7 di Antaranya Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211182//polri-H8Yt_large.jpeg
Bandar Narkoba 'The Doctor' Terkenal Licin dan Berhasil Kabur saat Ditangkap di Malaysia
