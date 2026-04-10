HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Sahroni Diperas Pimpinan KPK Gadungan Rp300 Juta untuk Urus Perkara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |13:19 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni melaporkan peristiwa pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Laporan resmi dilayangkan pada Kamis, 9 April 2026.

"Kami menerima laporan pada Kamis, 9 April malam 2026 sekira pukul 22.00 dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS. Laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (10/4/2026).

Dalam laporan itu, kata Budi, Ahmad Sahroni mengaku diperas para pelaku yang mengatasnamakan sebagai pimpinan KPK. Adapun, total uang yang diminta ke Ahmad Sahroni berjumlah Rp300 juta.

"Diduga orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait dengan pengurusan perkara penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak Rp300 juta," imbuh dia.

Polda Metro Jaya juga mendapatkan ada informasi terkait dugaan pencemaran nama pimpinan KPK terkait perkara ini. Budi pun meminta masyarakat menunggu selagi penyelidikan ini berjalan.

"Penyidik juga ada informasi dari pihak KPK bahwa adanya dugaan pencemaran nama pimpinan di KPK. Ini juga kami akan mendalami tentang informasi tersebut ada satu laporan dari anggota dewan," tutup Budi.

Sementara itu, Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menerangkan, Tim gabungan KPK dan Polda Metro Jaya telah menangkap empat orang terkait kasus dugaan pemerasan ini. Empat orang pelaku menggunakan modus menjadi pegawai KPK dan mengaku utusan pimpinan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111654/penampakan_pegawai_kpk_gadungan-zylo_large.jpg
Modus Tersangka Pegawai Gadungan: Bikin Akun WA Ketua KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111619/penampakan_pegawai_kpk_gadungan-wOtN_large.jpg
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pegawai KPK Gadungan, Salah Satunya ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111586/pegawai_gadungan_kpk_ditangkap-AEBd_large.jpg
Komplotan Pegawai KPK Gadungan, ASN Pemprov NTT Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211630//syarief_sulaeman_nahdi-W5Be_large.jpg
Kejagung Abaikan Putusan MK, Tetap Gunakan BPKP Hitung Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211622//gedung_kpk-sGoR_large.jpg
Saksi KPK Kasus Korupsi Bekasi Diduga Diteror, Ini Respons LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211396//ilustrasi-qdQJ_large.jpg
Kasus Korupsi RPTKA, KPK Periksa 7 Saksi Terkait Aset Eks Sekjen Kemnaker
