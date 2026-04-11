Bupati Gatut Sunu Wibowo Diperiksa di KPK Usai OTT, 15 Lainnya di Polres Tulungagung

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT). Gatut terjaring OTT bersama 15 orang lainnya.

Namun, baru Gatut yang tiba di Gedung Merah Putih KPK. Sementara pihak lainnya yang terjaring masih diperiksa di Polresta Tulungagung.

"Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif. Sedangkan untuk pihak-pihak lainnya, saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung," ujar Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak-pihak lainnya akan menyusul untuk dibawa ke Jakarta. Selanjutnya, KPK juga akan menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring OTT.

"Kami akan update terus perkembangannya secara berkala," ucapnya.

Diketahui, Gatut terpantau tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 06.50 WIB, pada Sabtu (11/4/2026). Saat tiba, Gatut memilih bungkam dan tak berkomentar apapun terkait perkara hukum yang diduga menjeratnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

