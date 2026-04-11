Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Gatut Sunu Wibowo Diperiksa di KPK  Usai OTT, 15 Lainnya di Polres Tulungagung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |10:24 WIB
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT). Gatut terjaring OTT bersama 15 orang lainnya.

Namun, baru Gatut yang  tiba di Gedung Merah Putih KPK. Sementara pihak lainnya yang terjaring masih diperiksa di Polresta Tulungagung.

"Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif. Sedangkan untuk pihak-pihak lainnya, saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung," ujar Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak-pihak lainnya akan menyusul untuk dibawa ke Jakarta. Selanjutnya, KPK juga akan menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring OTT.

"Kami akan update terus perkembangannya secara berkala," ucapnya.

Diketahui, Gatut  terpantau tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 06.50 WIB, pada Sabtu (11/4/2026). Saat tiba, Gatut memilih bungkam dan tak berkomentar apapun terkait perkara hukum yang diduga menjeratnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211817//bupati-2zAS_large.png
Ternyata Segini Harta Kekayaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211816//bupati_tulungagung_gatut_suni_wibowo-F3u5_large.jpg
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211789//kpk-VP42_large.jpg
OTT di Jawa Timur, KPK Amankan 16 Orang Termasuk Bupati Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211779//sahroni-2WcT_large.jpg
Sahroni Diperas Rp300 Juta, KPK Pastikan Tak Terkait Perkara Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211768//kpk-1hIm_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211705//sahroni-RjtT_large.jpg
Kronologi Sahroni Diperas Pegawai KPK Gadungan Rp300 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement