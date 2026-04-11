Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tiba di KPK Usai Terjaring OTT

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |09:03 WIB
JAKARTA - Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (11/4/2026), usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut tiba sekitar pukul 06.50 WIB. Ia datang dengan menggunakan mobil berwarna hitam milik KPK. 

Saat turun, ia terlihat dikawal polisi dan penyidik untuk selanjutnya menuju ke dalam gedung.

Ia tampak mengenakan jaket dan topi hitam. Gatut tidak memberikan komentar terkait proses hukum yang tengah diusut KPK.

Meski terdapat 16 pihak yang disebut telah diamankan, belum terlihat pihak lain yang tiba di gedung KPK.

Gatut langsung menjalani pemeriksaan lanjutan. KPK selanjutnya akan menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

"Pagi ini, tim membawa Bupati Tulungagung ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (11/4/2026).
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

