Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Uang Ratusan Juta dan Sepatu Louis Vuitton Hasil Pemerasan Bupati Tulungagung

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |08:14 WIB
Uang Ratusan Juta dan Sepatu Louis Vuitton Hasil Pemerasan Bupati Tulungagung/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW) bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan ini dilakukan setelah lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dari operasi senyap itu, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp335,4 juta dan empat pasang sepatu mewah.

Adapun, barang bukti ini turut ditampilkan KPK saat menggelar konferensi pers penetapan tersangka Bupati Tulungagung bersama ajudannya di Gedung KPK.

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan operasi ini dilakukan setelah penyidik mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang tunai untuk kepentingan bupati.

"Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada GSW melalui perantara YOG," kata Asep dikutip, Minggu (12/4/2026).

Uang tunai tersebut, kata dia, diduga merupakan alokasi “jatah” dari permintaan Bupati Gatut kepada salah satu OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211941/kpk-68LO_large.jpg
Duh! Uang Hasil Pemerasan Bupati Tulungagung untuk Beli Sepatu Mewah hingga THR ke Forkopimda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211931/kpk-IL5x_large.jpg
Bupati Tulungagung dan Ajudannya Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211868/bupati_tulungagung-Cjm3_large.jpg
OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Terkait Dugaan Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211816/bupati_tulungagung_gatut_suni_wibowo-F3u5_large.jpg
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211768/kpk-1hIm_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207010/kpk-dijt_large.jpg
27 Orang yang Terjaring OTT di Cilacap Diperiksa di Banyumas, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement