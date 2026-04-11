HOME NEWS NASIONAL

OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Terkait Dugaan Pemerasan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |16:20 WIB
OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Terkait Dugaan Pemerasan
JAKARTA - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pemerasan.

"(Kasus OTT Tulungagung) pemerasan," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026).

Asep tak merinci lebih jauh terkait konstruksi perkara kasus ini. Sejauh ini, KPK juga belum mengumumkan status hukum dari para pihak yang diamankan.

Selain Bupati Tulungagung, sebanyak 12 orang lainnya turut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dalam perkara ini. Seluruhnya telah dibawa dan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Para pihak tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK Merah Putih," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Adapun dalam operasi penangkapan ini, KPK turut mengamankan uang tunai ratusan juta. Hanya saja, jumlah pastinya belum diumumkan.

"Selain mengamankan para pihak, dalam kegiatan ini tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk uang tunai," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
