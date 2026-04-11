OTT Bupati Tulungagung, KPK Sita Duit Ratusan Juta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |12:44 WIB
OTT Bupati Tulungagung, KPK Sita Duit Ratusan Juta
OTT Bupati Tulungagung, KPK Sita Duit Ratusan Juta (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo bersama 15 orang lainnya. Selain itu, KPK juga turut membawa barang bukti.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, barang bukti yang dibawa ialah uang tunai senilai ratusan juta. Namun, ia tidak merinci jumlah pasti uang yang dibawa.

"Ada (barang yang dibawa), uang ratusan juta," ucap Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Hingga saat ini, KPK belum merinci lebih jauh terkait konstruksi perkara. Hanya Gatut yang saat ini baru tiba di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara 15 orang pihak yang sempat terjaring operasi senyap itu masih dilakukan pemeriksaan di Polresta Tulungagung.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
