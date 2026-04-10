HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK OTT Bupati Tulungagung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |21:45 WIB
Breaking News! KPK OTT Bupati Tulungagung
KPK OTT Bupati Tulungagung (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Operasi senyap tersebut berlangsung pada Jumat (10/4/2026) malam.

“Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Jumat.

Fitroh membenarkan salah satu yang terjaring adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Namun, ia belum merinci pihak-pihak lain yang turut diamankan.

“Ya (Bupati Tulungagung),” imbuh Fitroh.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

(Arief Setyadi )

