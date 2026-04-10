Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Sahroni Diperas Pegawai KPK Gadungan Rp300 Juta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |16:12 WIB
Kronologi Sahroni Diperas Pegawai KPK Gadungan Rp300 Juta
Ahmad Sahroni (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menjelaskan kronologi dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman oleh pegawai KPK gadungan. Ia menjelaskan, kasus itu bermula ketika seorang wanita datang ke DPR untuk bertemu dengannya.

“Jadi kronologinya, ada seorang ibu-ibu datang ke DPR dan meminta bertemu saya. Kemudian, saya temui dan dia mengaku utusan dari pimpinan KPK," ucap Sahroni, Jumat (10/4/2026).

Setelahnya, kata Sahroni, wanita itu meminta uang senilai Rp300 juta dengan alasan untuk dukungan pimpinan KPK. "Di situ dia meminta uang senilai Rp300 juta untuk dukungan pimpinan KPK. Saya langsung cek ke KPK dan KPK menyangkal ada utusan tersebut," ujar Sahroni.

Kemudian, ia berkata, tim lembaga antirasuah bergerak bersama Polda Metro Jaya. Bendahara Umum Partai NasDem itu pun membuat laporan polisi.

“KPK kemudian melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya, dan setelahnya saya melapor terkait kasus ini ke Polda Metro Jaya," ucap Sahroni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement