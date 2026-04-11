Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT di Jawa Timur, KPK Amankan 16 Orang Termasuk Bupati Tulungagung

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |00:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 16 orang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026) malam. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

"Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Selain Bupati Tulungagung, Budi belum merincikan identitas dari para pihak yang diamankan tersebut. Termasuk, perkara yang sedang dilakukan penyelidikan tersebut.

Budi menyampaikan, bahwa Tim KPK saat ini masih terus menjalankan tugas di lapangan hingga Jumat malam.

"Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya," tutup Budi Prasetyo.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211768//kpk-1hIm_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207258//kpk_sita_mobil_mewah_dalam_kasus_bea_cukai-J5dt_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207257//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-eUzW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207127//deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-9IDN_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206937//bupati_nonaktif_pekalongan_fadia_arafiq-Mmra_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206965//bupati_cilacap_tersangka-GMtf_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement