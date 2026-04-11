OTT di Jawa Timur, KPK Amankan 16 Orang Termasuk Bupati Tulungagung

JAKARTA - Sebanyak 16 orang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026) malam. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

"Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Selain Bupati Tulungagung, Budi belum merincikan identitas dari para pihak yang diamankan tersebut. Termasuk, perkara yang sedang dilakukan penyelidikan tersebut.

Budi menyampaikan, bahwa Tim KPK saat ini masih terus menjalankan tugas di lapangan hingga Jumat malam.

"Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya," tutup Budi Prasetyo.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.