HOME NEWS NASIONAL

27 Orang yang Terjaring OTT di Cilacap Diperiksa di Banyumas, Ada Apa?

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |09:11 WIB
27 Orang yang Terjaring OTT di Cilacap Diperiksa di Banyumas, Ada Apa?
KPK Sita Sejumlah Uang saat OTT di Cilacap/Okezone
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan dibalik pemeriksaan 27 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) diperiksa di Polres Banyumas.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, hal tersebut dilakukan demi menghindari benturan kepentingan atau conflict of interest.

"Kami menghindari conflict of interest," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (15/3/2026).

Berdasarkan keterangan saksi awal kata Asep, uang hasil pemerasan akan dibagikan kepada Forkopimda. Dimana, Polres setempat menjadi salah satu bagian dari Forkopimda.

"Salah satu  Forkopimda itu adalah Polres gitu ya, Kapolres di situ makanya tidak dilakukan pemeriksaan di Polres Cilacap untuk menghindari conflict of interest ini kita pindah ke Banyumas," ujarnya.

Dari pemeriksaan di sana, 13 orang diantaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, KPK kemudian menetapkan dua orang diantaranya sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman (AUL) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono (SAD).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206346/ott_bupati-td2R_large.jpg
Penampakan Gepokan Uang Rp756,8 Juta yang Disita KPK dari OTT Bupati Rejang Lebong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206292/kpk-lSzq_large.jpg
Penampakan Bupati Rejang Lebong Diborgol dan Pakai Rompi Oranye Usai Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3205994/kpk-sN5p_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205039/kpk-PQJb_large.jpg
Deretan Barang Bukti OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Mobil Mewah hingga Chat WA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205037/bupati_pekalongan-p1od_large.jpg
Diciduk KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Lebih Banyak Urus Fungsi Seremonial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204920/kpk-1Gti_large.jpg
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditetapkan Tersangka, Nih Penampakannya Pakai Rompi Oranye KPK
