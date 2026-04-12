Bareskrim Minta Korban Penipuan Dana Syariah Indonesia Ajukan Ganti Rugi ke LPSK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |11:18 WIB
Bareskrim Minta Korban Penipuan Dana Syariah Indonesia Ajukan Ganti Rugi ke LPSK
JAKARTA -  Bareskrim Polri meminta para korban penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan bahwa, pihaknya telah bekerja sama dengan LPSK untuk mendata seluruh korban penipuan PT DSI.

"Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terhitung mulai tanggal 1 April 2026 telah dibuka kanal pengaduan online oleh LPSK," kata Ade kepada wartawan dikutip Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan para korban dapat mendaftar pengajuan restitusi lewat situs LPSK untuk pengajuan klaim kerugian korban.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas," tutup Ade.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dugaan penipuan atau fraud (kecurangan) PT Dana Syariah Indonesia.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211560//bareskrim-ncIQ_large.jpg
Eks Direktur PT DSI Ditahan Usai Diperiksa Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211536//bareskrim_polri-rpdz_large.jpg
Bareskrim Polri Periksa Eks Direktur PT DSI, Cecar 50 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210427//polri-C6sH_large.jpg
Polisi Blokir 80 Rekening dan Periksa 90 Saksi soal Fraud DSI, Termasuk Dude Harlino-Alyssa Soebandono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210360//viral-Vm2y_large.jpg
Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Terseret Kasus PT DSI, Bareskrim Dalami soal Brand Ambassador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/33/3210312//dude_harlino_dan_alyssa_soebandono-8rXn_large.JPG
Dude Harlino Ngaku Baru Sadar PT DSI Bermasalah Lewat Rapat DPR RI: Kami Tak Tahu Skemanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/33/3210301//dude_harlino-uYKc_large.JPG
Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Dicecar 53 Pertanyaan Terkait Kasus PT DSI
