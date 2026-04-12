Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AMSI Ungkap Fenomena AI Crawler yang Menekan Industri Media

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |17:10 WIB
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Wahyu Dhyatmika (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika menyoroti dampak kecerdasan buatan (AI), khususnya crawler dan bot, yang kian menekan industri media dari sisi bisnis hingga distribusi konten.

Hal itu disampaikan dalam talkshow “Babak Belur Industri Media: Masihkah Jurnalisme Dibutuhkan?” pada Pesta Media AJI Jakarta 2026 di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Minggu (12/4/2026).

Wahyu menjelaskan, dalam setahun terakhir industri media menghadapi tekanan baru akibat aktivitas AI crawler yang menyedot konten dari situs media.

"Salah satunya yang terlihat di sisi kami sebagai publisher adalah turunnya page views secara drastis. Hampir separuh page views media hilang pada 2025 lalu, dalam setahun terakhir. Pada saat yang sama, kami juga melihat lonjakan pengguna yang bukan manusia. Crawler atau bot AI semakin banyak beroperasi mengambil konten dari website publisher,” ungkapnya.

Ia menyebut, kondisi ini sebagai double squeeze, yakni tekanan ganda yang menghantam bisnis media. Menurutnya, bot tersebut menyamar sebagai pengguna biasa sehingga tetap membebani server yang dikelola media.

“Karena bot itu menyatu seperti pengunjung. Jadi setiap kali halaman terbuka, server kami harus bekerja dan itu ada biayanya. Di satu sisi biaya bertumbuh, di sisi lain pendapatan berkurang,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kecerdasan buatan AI Media AMSI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3211994//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-iXmY_large.jpg
Heboh Foto AI di JAKI, Lurah Kalisari Terancam Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211675//menko_airlangga-ZcjU_large.jpg
Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga: AI Mesin Pertumbuhan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/338/3211537//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AFeS_large.jpg
Pramono Ungkap Kasus Manipulasi AI di Kalisari Ternyata Bukan yang Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211314//prabowo-R23G_large.jpg
Cerita Prabowo Pernah Jadi Korban AI, Dibuat Seolah Jago Bahasa Mandarin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211197//mnc_insurance-kOKM_large.jpg
MNC Insurance Dorong Transformasi Industri Asuransi di InsurTech Asia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211129//komdigi-Pw4v_large.jpg
Pemerintah Godok Rancangan Perpres soal AI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement