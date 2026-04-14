HOME NEWS NASIONAL

Ini Tampang 16 Mahasiswa FH UI Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |14:06 WIB
Ini Tampang 16 Mahasiswa FH UI Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat
Ini Tampang 16 Mahasiswa FH UI Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat




JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) viral di media sosial. Sebanyak 16 mahasiswa dihadirkan dalam sidang terbuka di hadapan civitas akademika untuk memberikan klarifikasi.

"Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa," kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, Selasa (14/4/2026).

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 007/SK/BPMFHUI/IV/2026.  Surat keputusan tersebut viral di media sosial X yang diunggah oleh akun @ghannnio.  Dalam unggahan tersebut, menampilkan nama 16 terduga pelecehan seksual.

Erwin melanjutkan, UI kini tengah melakukan investigasi atas perkara tersebut melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI.

"Apabila dalam proses investigasi terbukti terjadi pelanggaran, universitas akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku termasuk sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa," ujarnya.

"Serta tidak menutup kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212335//mahasiswa_terduga_pelecehan_seksual-k6xi_large.jpg
UI Buka Peluang DO Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/65/3212315//ui-6SDt_large.jpg
UI Panggil 16 Mahasiswa FH yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212314//pelecehan-37Js_large.jpg
5 Fakta Dugaan Pelecehan Mahasiswa di Grup Chat Gegerkan FH UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212306//pelecehan_seksual-ATx2_large.jpg
BEM FH UI Tuntut DO 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212303//pelaku_pelecehan_seksual-DJjA_large.jpg
FH UI Kecam Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa di Grup Chat, Bakal Ditelusuri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212301//terduga_pelaku_pelecehan-70EU_large.jpg
Belasan Mahasiswa Terduga Pelaku Chat Mesum 'Dipajang' di Forum FH UI
