Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri: Masyarakat Bisa Buat Laporan Polisi dan Kehilangan Lewat Super Apps di HP

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |13:52 WIB
Wakapolri: Masyarakat Bisa Buat Laporan Polisi dan Kehilangan Lewat Super Apps di HP
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi meluncurkan fitur pembuatan Laporan Polisi (LP), dan Laporan Kehilangan (LK) secara daring (online) melalui aplikasi Polri Super Apps.

Inovasi ini merupakan implementasi program prioritas Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menekankan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang cepat, mudah, dan transparan.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan, bahwa peluncuran fitur ini merupakan upaya akselerasi respons serta pemulihan kepercayaan publik.

"Polri dituntut untuk segera mengevaluasi keluhan masyarakat pada kuartal I, khususnya dengan memangkas waktu respons anggota agar di bawah 10 menit," ujar Dedi di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Peluncuran fitur LP dan LK online ini diharapkan mampu memangkas birokrasi secara signifikan. Melalui sistem verifikasi identitas yang aman dan terintegrasi, masyarakat kini dapat melakukan pelaporan awal atau mengurus surat keterangan kehilangan cukup melalui ponsel, tanpa harus hadir langsung ke kantor polisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3212018//kasus_narkoba-s0g2_large.jpg
Pengungkapan Narkoba Meningkat, Efektivitas Penindakan Polri Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3212017//kasus_korupsi_haji-H7as_large.jpg
Polri Cegah 1.243 Calon Haji Ilegal Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3212008//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-rfIj_large.jpg
Polri Bongkar Penipuan Haji, Kerugian Tembus Rp92,64 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211436//polri-z7Q6_large.jpg
Personel Polri Kini Dikantongi Buku Saku 0 Persen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211093//bareskrim_polri-FdU3_large.jpg
Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM dan Elpiji, 672 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211086//survei_indikator_soal_mudik_lebaran-r4dF_large.jpg
Pemudik Puas dengan Rekayasa Lalin hingga Posko Polri saat Mudik-Balik Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement