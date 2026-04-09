Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Personel Polri Kini Dikantongi Buku Saku 0 Persen, Apa Itu?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |12:50 WIB
Personel Polri Kini Dikantongi Buku Saku 0 Persen, Apa Itu?
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo
A
A
A

JAKARTA - Personel Polri kini dikantongi buku saku 0 persen. Hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto.  

Diketahui, buku saku ini menjadi panduan utama bagi petugas patroli dan Bhabinkamtibmas, baik dalam bentuk digital maupun cetak, guna memudahkan penyampaian informasi program-program pemerintah sekaligus mendukung fungsi pengawasan agar tepat sasaran.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembekalan Buku Saku 0% merupakan bagian dari transformasi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak informasi program pemerintah. Dengan Buku Saku 0% yang dibekalkan secara digital maupun cetak, anggota di lapangan mampu menjelaskan secara utuh sekaligus melakukan pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Dedi dikutip Kamis (9/4/2026).

Buku saku 0 persen disusun secara sistematis dan terbagi dalam tiga kelompok program utama. Pertama program 0 persen kemiskinan. Kedua program universal. Dan ketiga, program afirmatif.

Selain itu, buku saku tersebut juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai maksud program, sasaran penerima, besaran manfaat, serta tata cara pendaftaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211225//polri-Lcr8_large.jpg
Rumah Pasutri Lansia Ini Kini Kembali Layak Usai Direnovasi Siswa Sespimti Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211162//bandar_narkoba-SWye_large.jpg
Bandar Narkoba The Doctor Ternyata Ditangkap Bareng Wanita Asal Kazakhstan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211120//kriminalitas-WwsH_large.jpg
Waspada! Polri Ungkap Kejahatan Digital Berbasis AI Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211135//bbm_subsidi-Ocm6_large.jpg
Terbongkar, Begini Modus Licik Tersangka Penyalahgunaan BBM-Elpiji Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210942//polisi-sCeb_large.jpg
Polri : Rekrutmen Akpol 2026 Transparan, Tak Ada Titipan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210606//karopenmas_divisi_humas_polri_brigjen_trunoyudo_wisnu_andiko-4JYL_large.jpg
Perkuat Keamanan, Polri Kerahkan Personel ke Papua Tengah dan Maluku Utara 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement