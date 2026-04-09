Personel Polri Kini Dikantongi Buku Saku 0 Persen, Apa Itu?

JAKARTA - Personel Polri kini dikantongi buku saku 0 persen. Hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, buku saku ini menjadi panduan utama bagi petugas patroli dan Bhabinkamtibmas, baik dalam bentuk digital maupun cetak, guna memudahkan penyampaian informasi program-program pemerintah sekaligus mendukung fungsi pengawasan agar tepat sasaran.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembekalan Buku Saku 0% merupakan bagian dari transformasi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak informasi program pemerintah. Dengan Buku Saku 0% yang dibekalkan secara digital maupun cetak, anggota di lapangan mampu menjelaskan secara utuh sekaligus melakukan pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Dedi dikutip Kamis (9/4/2026).

Buku saku 0 persen disusun secara sistematis dan terbagi dalam tiga kelompok program utama. Pertama program 0 persen kemiskinan. Kedua program universal. Dan ketiga, program afirmatif.

Selain itu, buku saku tersebut juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai maksud program, sasaran penerima, besaran manfaat, serta tata cara pendaftaran.