Polri Periksa Pengemudi Livina yang Viral Senggolan dengan Innova di Tol Tanjung Priok

JAKARTA - Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya memeriksa MW, pengemudi mobil Nissan Grand Livina yang viral senggolan dengan Toyota Kijang Innova di Tol Pelabuhan Tanjung Priok.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menyebutkan kehadiran MW didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan itu untuk menggali keterangan awal mengenai kronologi insiden yang sempat memicu kemacetan di jalan tol tersebut.

"Iya (pengemudi Livina sudah klarifikasi-red)," kata Ojo saat dikonfirmasi, Rabu (8/4/2026).

Kepada penyidik, MW menjelaskan, peristiwa terjadi pada Jumat (3/4) sekitar pukul 14.30 WIB. Saat itu, ia sedang melaju di Tol Ir Wiyoto Wiyono sebelum keluaran Pluit dan berniat berpindah dari lajur 1 ke lajur 2.

Saat hendak berpindah, MW mengaku berada di antara dua mobil Innova, yakni Toyota Innova silver (B 1856 URB) di depan dan Toyota Innova abu-abu (B 1188 IP) di belakangnya. Namun, upaya pindah lajur itu batal karena ia mendapat klakson panjang dari mobil di belakangnya.

"Menurut yang bersangkutan tidak tahu alasan pertamanya kenapa mepet-mepet, Livina terus berupaya mendahului tapi tetap dihalang, terjadilah gesekan bodi kendaraan," ujar Ojo menjelaskan menyampaikan kesaksian MW.

Setelah sempat terjadi kejar-kejaran, mobil MW akhirnya berhenti secara paksa sebelum keluaran Tol Kemayoran. Di sana, sempat terjadi perselisihan antara MW dan pengemudi Innova silver.

“Sebelum keluaran Tol Kemayoran diberhentikan paksa sehingga MW memberhentikan kendaraannya dan pengendara 1 (Innova silver) turun 1 orang laki-laki ingin merampas kunci dan berbicara kotor ke MW. Tidak lama turun 2 orang laki-laki dan perempuan dari kendaraan 2 (Innova abu-abu) B 1188 IP menghampiri MW juga. Untuk yang laki-laki memperhatikan saja dan yang perempuan sempat melerai dengan ucapan pengendara 1,” ujarnya.