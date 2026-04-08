Bandar Narkoba The Doctor Ternyata Ditangkap Bareng Wanita Asal Kazakhstan

JAKARTA - Polisi mengungkap bandar narkoba The Doctor alias Charlie alias Andre Fernando sedang bersama perempuan asal Kazakhstan saat ditangkap tim aparat gabungan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut Andre ditangkap tim gabungan bersama Hubinter Polri dan kepolisian Malaysia di Crowne Plaza Penang, pada Minggu, 5 April 2026 sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

"Yang bersangkutan berada di Crowne Plaza Penang Straits City di kamar nomor 1923 bersama satu orang perempuan kewarganegaraan Kazakhstan bernama Bibigul Robetsonsky," kata Eko, dikutip Rabu (8/4/2026).

Eko menjelaskan, dari hasil penggeledahan diketahui Andre tidak membawa paspor sehingga tidak bisa langsung dipulangkan sebelum diterbitkannya Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) oleh KJRI Penang.

Ia mengatakan, Andre juga sempat melarikan diri ketika mengetahui dirinya menjadi buronan Bareskrim Polri. Eko menyebut Andre juga sempat membuang iPhone 16 miliknya di jalan tol dari Kuala Lumpur ke arah Selangor.