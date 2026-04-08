HOME NEWS NASIONAL

Rumah Pasutri Lansia Ini Kini Kembali Layak Usai Direnovasi Siswa Sespimti Polri

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |14:02 WIB
​LEMBANG – Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim) Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Midi Siswoko meresmikan hasil program bedah rumah yang diinisiasi oleh Peserta Didik (Serdik) Sespimti Polri Dikreg ke-35 di Kampung Sukamaju Barat, Desa Kayu Ambon, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.

"Salah satu faktor kerawanan sosial adalah kesejahteraan masyarakat. Di mana kesejahteraan itu naik, pasti kejahatan akan menurun," ujar Irjen Pol. Midi Siswoko, Rabu (8/4/2026).

Midi juga meyakini bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan stabilitas keamanan.

"Sedikit banyak, kita sudah menyumbang agar faktor (kriminalitas) itu bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit," ujarnya.

Menurutnya, lembaga pendidikan (Lemdik) juga mampu memberikan kontribusi operasional yang berdampak langsung bagi warga, tidak hanya terbatas pada fungsi Polda atau Polres saja.

Kepada para Serdik Sespimti Dikreg ke-35, Kasespim menitipkan pesan mendalam agar kelak ketika menjadi jenderal, mereka tetap menjaga kedekatan dengan rakyat.

"Mohon doanya, beliau-beliau ini adalah calon-calon jenderal. Saya ingin mereka menjadi jenderal yang humanis, jenderal yang dekat dengan masyarakat, bukan hanya bisa menyuruh. Dekati masyarakatmu, cintai masyarakatmu, Insya Allah wilayahmu akan aman," tegasnya.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Kayu Ambon menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan yang diberikan.

 

Berita Terkait
Bandar Narkoba The Doctor Ternyata Ditangkap Bareng Wanita Asal Kazakhstan
Waspada! Polri Ungkap Kejahatan Digital Berbasis AI Mengintai
Terbongkar, Begini Modus Licik Tersangka Penyalahgunaan BBM-Elpiji Subsidi
Polri : Rekrutmen Akpol 2026 Transparan, Tak Ada Titipan
Perkuat Keamanan, Polri Kerahkan Personel ke Papua Tengah dan Maluku Utara 
Polisi Gelar 41 One Way hingga 39 Contraflow Selama Arus Mudik-Balik Lebaran
