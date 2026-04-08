Rumah Pasutri Lansia Ini Kini Kembali Layak Usai Direnovasi Siswa Sespimti Polri

​LEMBANG – Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim) Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Midi Siswoko meresmikan hasil program bedah rumah yang diinisiasi oleh Peserta Didik (Serdik) Sespimti Polri Dikreg ke-35 di Kampung Sukamaju Barat, Desa Kayu Ambon, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.

"Salah satu faktor kerawanan sosial adalah kesejahteraan masyarakat. Di mana kesejahteraan itu naik, pasti kejahatan akan menurun," ujar Irjen Pol. Midi Siswoko, Rabu (8/4/2026).

Midi juga meyakini bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan stabilitas keamanan.

"Sedikit banyak, kita sudah menyumbang agar faktor (kriminalitas) itu bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit," ujarnya.

Menurutnya, lembaga pendidikan (Lemdik) juga mampu memberikan kontribusi operasional yang berdampak langsung bagi warga, tidak hanya terbatas pada fungsi Polda atau Polres saja.

Kepada para Serdik Sespimti Dikreg ke-35, Kasespim menitipkan pesan mendalam agar kelak ketika menjadi jenderal, mereka tetap menjaga kedekatan dengan rakyat.

"Mohon doanya, beliau-beliau ini adalah calon-calon jenderal. Saya ingin mereka menjadi jenderal yang humanis, jenderal yang dekat dengan masyarakat, bukan hanya bisa menyuruh. Dekati masyarakatmu, cintai masyarakatmu, Insya Allah wilayahmu akan aman," tegasnya.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Kayu Ambon menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan yang diberikan.