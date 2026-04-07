Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM-Elpiji Bersubsidi, Negara Rugi Rp1,2 Triliun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |22:30 WIB
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), dan gas elpiji bersubsidi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun.

"Potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," kata Wakabareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia merinci, kerugian negara dari penyalahgunaan BBM subsidi mencapai Rp516.812.530.200, sementara dari LPG bersubsidi sekitar Rp749.294.400.000.

"Ini angka yang cukup signifikan. Seharusnya subsidi ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, namun justru disalahgunakan. Penindakan ini untuk mengantisipasi kebocoran keuangan negara," ujarnya.

Sementara itu, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni menjelaskan, sepanjang 2025 pengungkapan kasus dilakukan di 568 tempat kejadian perkara (TKP) dengan total 583 tersangka yang tersebar di 33 provinsi.

Barang bukti yang disita oleh Bareskrim bersama Polda jajaran selama periode 2025 meliputi solar sebanyak 1.182.388 liter; pertalite sebanyak 127.019 liter; gas 3 kilogram sebanyak 17.516 tabung; gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung; gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung; gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung; dan kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit.

 

